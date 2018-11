Theresa May convence executivo a ratificar acordo

Theresa May vence a primeira batalha mas a guerra está longe de estar ganha. Após uma maratona negocial de cinco horas, a primeira-ministra britânica conseguiu convencer o Conselho de Ministros a ratificar o "acordo técnico" que tinha sido alcançado com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

No entanto as dores de cabeça para May prometem continuar. Se convencer o seu próprio executivo foi já uma tarefa bem dura, mais complicado ainda será convencer o parlamento. Apesar de ter a maioria parlamentar, a forte oposição que a primeira-ministra enfrenta dentro do próprio partido fazem com que a aprovação do documento esteja longe de ser um dado adquirido.

Caso seja chumbado, volta tudo à estaca zero e regressa o fantasma de uma saída sem acordo a 29 de março.