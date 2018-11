As apostas da Feira Internacional de Turismo

Na Feira Internacional de Turismo estiveram representadas as maiores agências de viagens do mundo. Um local para partilhar ideias e descobrir novos destinos.

Algumas das ruínas maias melhor preservadas do mundo, vulcões e parques nacionais impulsionam o turismo, uma das principais indústrias da Guatemala. O turismo ético é uma aposta do país.

Guangxi

A região de Guangxi, na China, é um destino pensado para os viajantes com preocupações ambientais.

Li Guang, vice-diretor da Comissão de Desenvolvimento do Turismo:

“Estamos a desenvolver o turismo sustentável, especialmente a proteção ecológica do meio ambiente. O ecoturismo é um dos maiores recursos de Guangxi. Por isso, no processo de desenvolvimento de produtos, damos grande importância à proteção do meio ambiente”.

Nashville

A cidade da música country transformou-se num destino cultural, artístico e de entretenimento. O Corredor da Fama e o Museu da Música Country, o Panteão e o Centro de Artes Visuais são as principais escolhas dos turistas.

A cidade quer melhorar as campanhas ambientais que suportam o turismo ético.

Butch Spyridon, Turismo de Nashville:

“Do ponto de vista do marketing e da criação de Nashville como um destino exclusivo, destacamos a música, que é a melhor do mundo e o setor da moda e das artes.Também estamos a criar a nossa marca desportiva, com diversão e com música”.

Japão

O Japão tem muito para oferecer. Natureza, cultura, história e cidades futuristas. O país recebe cada vez mais turistas. Uma tendência que deve continuar no próximo ano com o Campeonato do Mundo de Rugby. Cerca de dois milhões de pessoas são esperadas no evento. Serão encorajadas a conhecer novos lugares, que passam despercebidos aos turistas.