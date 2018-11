Brexit: demissões em série no Governo britânico

Tamanho do texto Aa Aa

A ministra do Trabalho e Pensões britânica pediu a demissão. Foi o terceiro membro do Governo da primeira-ministra Theresa May a sair após a aprovação do rascunho do acordo para o brexit. Esther McVey disse na sua conta do Twitter que o acordo preliminar assinado com Bruxelas "não honra os resultados do referendo". O acordo "também não cumpre aos parâmetros" que Theresa May "expôs no início do seu mandato," escreveu McVey.

Segundo a ministra demissionária, o acordo preliminar assinado com a União Europeia também não cumpre com as promessas do Governo.