EUA reúnem-se com a Coreia do Sul

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reuniu-se com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na cimeira anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que decorre em Singapura.

"Respeitamos as conversações que tem havido entre as duas Coreias. O presidente Moon e eu falámos muito abertamente sobre isso e ele assegurou-me que em paralelo com essas conversações, vai continuar a haver uma coordenação muito estreita com os Estados Unidos. E ainda que a Coreia do Sul continua comprometida com o cumprimento integral de todas as resoluções e sanções da ONU", afirmou Pence, no final do encontro.