Pelo menos 58 mortos por causa dos incêndios na Califórnia

As autoridades federais dos Estados Unidos elevaram para 58 o número de mortos registados nos incêndios dos últimos dias. Em Paradise, no centro-norte do estado, foram encontrados mais oito corpos. Em Malibu, no sul, foram encontrados dois corpos nas últimas horas.

O balanço anterior dava conta de 48 mortos. O número de vítimas poderá vir a aumentar.