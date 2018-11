Bruno de Carvalho acusado de incentivar ataque de Alcochete

O circo mediático em torno do alegado envolvimento do antigo presidente do Sporting no ataque de Alcochete já atravessou fronteiras, em mais uma página que envergonha o futebol português fora de portas.

Ainda assim, mesmo nos momentos difíceis não faltou apoio a Bruno de Carvalho e toda a ajuda é bem-vinda para o antigo dirigente leonino.

De acordo com a acusação do Ministério Público, Bruno de Carvalho não só teve conhecimento prévio do ataque de adeptos à equipa de futebol, como o incentivou.