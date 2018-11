Chega a Tijuana mais um grupo com centenas de migrantes da "Caravana"

A corrente migratória começou nas Honduras e alastrou-se a outros países da região. Muitos hondurenhos partiram a pé da cidade San Pedro Sula, em outubro.

Querem entrar nos Estados Unidos, apesar das ameaças do presidente Donald Trump, que prometeu impedir a sua entrada em território nacional.

No posto fronteiriço de San Diego, que faz fronteira com Tijuana, as autoridades decidiram limitar as vias de acesso pe instalaram barreiras de cimento e arame farpado.

Migrantes detidos

Pelo menos oito migrantes que tentaram cruzar uma barreira metálica foram detidos por agentes da guarda fronteiriça.

As Nações Unidas dizem que a “Marcha dos Migrantes” integra vários milhares de migrantes, mas existem relatos que muitos abandonaram o objetivo de chegar aos EUA ou dividiram-se em pequenos grupos.

O Instituto Nacional de Migrações das Honduras diz que mais de 7.000 hondurenhos que abandonaram a caravana de migrantes em direção aos Estados Unidos regressaram ao país de forma voluntária.