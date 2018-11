Comissão Europeia avança com primeiras sanções contra Itália por défice excessivo

A Comissão Europeia vai avançar com sanções contra Itália depois do Governo italiano se ter recusado a alterar as suas previsões de crescimento económico e de défice para 2019. As sanções devem ser anunciadas a 21 de novembro. O executivo comunitário tinha exigido mudanças e o vice-primeiro italiano Matteo Salvini mostrou-se irredutível.