"Ela só está a respeitar o voto do povo"

Theresa May mantém a confiança no acordo Brexit com a União Europeia e diz que não vai desisitir daquilo que delineou. Convenceu o executivo, está a tentar convencer o parlamento mas também: a confiança dos britânicos.

"Sinto que Theresa May foi corajosa. Provou que tem garra.", disse um britânico à Euronews.

"Vamos voltar atrás e reavaliar se ela não está a fazer um bom negócio para nós....Não é culpa dela, só está a respeitar o voto do público.", admitiu um outro popular.

"Não concordo com o Brexit e não posso dizer mais do que isso. Acho que deveria haver uma votação.", disse uma mulher.

Theresa May Reuters

"Não gosto do acordo. Nem sequer deveria ter chegado a este ponto. Os planos deveriam ter sido expostos bem antes de chegarmos a esta situação e, no dia do Brexit, alguém deveria ter estado no "Avião para a Europa" e dizer: 'Olhe, eles estão a ir embora: o que é que nos podem dar?' E aí estaríamos num ponto em que teria resultado algo melhor do que a situação em que estamos agora.", admitiu um jovem comerciante.

O acordo de Theresa May poderá dar mais um passo de sucesso já no próximo mês de dezembro, com a votação do parlamento britânico.