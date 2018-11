May explica acordo para o Brexit na rádio

Numa primeira entrevista à estação nacional LBC, depois do dia em que perdeu vários ministros, Theresa May usou a rádio para convencer os britânicos dos méritos do acordo alcançado.

"Este não é o acordo de uma relação futura com a União Europeia. O acordo do futuro relacionamento com a União Europeia significa que retomamos o controlo de nossas leis, acabamos com a livre circulação, voltamos a controlar as nossas fronteiras, o nosso dinheiro, para que possamos gastá-lo em prioridades como o Serviço Nacional de Saúde, estamos fora da União Aduaneira, do mercado único, da Política Agrícola Comum, da Política Comum da Pesca. É para isso que as pessoas votaram. É isso que eu estou a concretizar", explicou a primeira-ministra britânica.

Theresa May aproveitou a oportunidade para fazer passar a mensagem, mas também para responder a perguntas. Entre quem acompanhava, destacou-se a preocupação sobre o futuro dos cidadãos britânicos a viver na União Europeia. A um ouvinte residente em Alicante, Espanha, May respondeu:

"Se não houver acordo, eu disse que os cidadãos da UE que vivem aqui no Reino Unido vão continuar a ter os direitos protegidos. E espero que outros países da União Europeia façam o mesmo com os cidadãos britânicos. E eu sei .. Quando falei com o governo espanhol, sei o quão importante essa interação e os cidadãos do Reino Unido são para eles. Portanto, espero que outros países mostrem o mesmo respeito pelas pessoas que escolheram viver em Espanha. Também h espanhóis que escolheram morar no Reino Unido ".