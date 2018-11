Pintura de David Hockney bate recorde em leilão

O quadro "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", de 1972, tinha sido posto à venda pelo multimilionário britânico Joe Lewis, segundo a Bloomberg.

Alex Rotter, da casa de leilões Christie's diz esperar que Hockney "esteja contente e não chateado por [terem] vendido por tanto dinheiro". Rotter diz que é "um grande fã" de David Hockney e acrescenta que "ele é um artista e não precisa que lhe digamos que é genial, ele sabe".

Aquela que a Christie's classificava como uma das "grandes obras-primas da era moderna" tinha deixado as mãos do artista, hoje com 81 anos, no mesmo ano em que foi realizada. Hockney vendeu o quadro em 1972, por cerca de 20.000 dólares.