Stephen Barclay é o novo secretário para o Brexit

Escolhido por Theresa May, Stephen Barclay foi secretário de Estado das Finanças e secretário de Estado da Saúde. É chamado de "brexiteers", porque votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, no referendo de 2016. Barclay chega para ocupar o lugar de Dominic Raab, ex-ministro do Brexit que se demitiu após a aprovação do acordo negociado entre Londres e Bruxelas.

Segundo o porta-voz de Theresa May, o papel de Barclay "vai ser diferente" daquele que Raab desempenhava e passará por garantir que "a legislação do Brexit ganhe luz verde no Parlamento", na votação do próximo mês.