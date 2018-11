Merkel recebida com protestos em Chemnitz

Cerca de 400 pessoas participaram em um protesto, em Chemnitz, contra Angela Merkel, durante uma visita da chanceler alemã à cidade. Merkel viajou até Chemnitz, que foi palco de violentos protestos da extrema-direita há três meses, na sexta-feira para se reunir com moradores e autoridades locais. Num encontro, nos Paços do Concelho, Merkel pediu uma tomada de posição contra o ódio e contra os críticos da cobertura dos protestos pelos "média", que alguns sentiram como dando má imagem da cidade:

"Aqueles que não têm nada a ver com os organizadores dos protestos, estão no lado oposto, estão tão enojados quanto os jornalistas que relataram a situação. Não podemos, simplesmente, dizer que os jornalistas fizeram Chemnitz ficar mal. Temos de dizer que também somos Chemnitz e que também queremos levantar as nossas vozes". afirmou a chanceler.

As manifestações de agosto foram desencadeadas pelo assassinato de um habitante local e pelo qual as autoridades, e parte da população, responsabilizam os migrantes. A questão trouxe a lume as divisões claras no país, e mesmo no seio da CDU de Merkel que vai abandonar a liderança do partido.