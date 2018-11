Femen provocam a fúria de manifestantes pró-franquistas

De acordo com a polícia mais de 200 pessoas desfilaram este domingo pela capital espanhola munidas de bandeiras e replicando saudações fascistas para lembrar a morte de Francisco Franco, a 20 de novembro de 1975.

Na Praça do Oriente, onde o ditador proferia discursos, a parada quase militar saiu dos eixos quando as ativistas se apresentaram seminuas em protesto. Acabaram por ser detidas pela polícia mas vários manifestantes pró-franquistas tentaram agredi-las com violência.

O nome de Franco continua a despertar acesas discussões em Espanha tanto mais que o Governo quer completar a exumação dos restos mortais do ditador do mausoléu no Vale dos Caídos, até ao fim do ano. O lugar faraónico continua a ser o ponto de encontro de peregrinações fascistas.