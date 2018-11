Identificados autores morais da morte de jornalista maltesa

Tamanho do texto

As autoridades de Malta acreditam saber quem mandou matar a jornalista de investigação Daphne Caruana Galizia.

Um artigo no jornal Times diz que foi já identificado, pela polícia, um grupo de pessoas que terá dado a ordem para a morte da jornalista, mas não há, para já, mais detalhes. Galizia morreu em outubro de 2017, com a explosão de uma bomba no carro, ao sair de casa, numa aldeia próxima da capital maltesa, Valletta.

Pouco depois do atentado, foram presas três pessoas - alegadamente, os autores materiais do crime. A família da jornalista acusa as autoridades de não ter feito esforços suficientes para encontrar os autores morais. Ainda não há uma confirmação, por parte da polícia, que os autores tenham sido identificados.