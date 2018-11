May tenta convencer empresários sobre vantagens do Brexit

Primeiro os políticos. Depois o elitorado. Agora, os empresários. No périplo do Brexit, chegou a vez de Theresa May convidar os empregadores do Reino Unido a embarcar no divórcio da União Europeia. Numa conferência da Confederação da Indústria Britânica, a primeira-ministra defendeu as vantagens da separação, ao nível do recrutamento.

Mas depois de Theresa May ter tido dificuldade em convencer o próprio conselho de ministros, a comunidade empresarial questiona-se sobre as vantagens do acordo alcançado. Em resposta direta a um membro do público, a primeira-ministra britânica fez um apelo que se dirigia a todos os presentes. "Não oiça apenas os políticos. Oiça o que as empresas estão a dizer. Oiça o que os negócios que criam empregos e garantem os rendimentos para ter comida na mesa da sua família estão a dizer. E vai ver que os negócios dizem: Queremos um bom acordo e uma boa relação comercial com a União Europeia", afirmou.

A primeira-ministra pediu à indústria que invista no novo Reino Unido, mas a indústria culpa o Brexit pelo esbanjamento de potenciais fundos de investimento. De acordo com a diretora-geral da Confederação da Indústria Britânica, Carolyn Fairbairn, "o Brexit está a consumir o governo, todos os políticos, todos os funcionários públicos. E também está a consumir os negócios britânicos. As nossas empresas estão a gastar centenas de milhões de libras a preparar-se para o pior e nem um centavo irá para a criação de novos empregos ou produtos. O investimento (está a) esvai-se das áreas certas, como aptidões e tecnologia, para áreas que não vão ajudar em nada a nossa produtividade ".