Protestos violentos contra a corrupção no Haiti

Milhares de pessoas, maioritariamente jovens, manifestaram-se no domingo nas principais cidades do Haiti. Um protesto para denunciar a corrupção e exigir a demissão, imediata, do presidente Jovenel Moise. Criticam o chefe de Estado de não cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral.

Os protestos, que terminaram em violência, tiveram na sua origem a tentativa de manter a pressão sobre o caso Petrocaribe. Durante 12 anos o Haiti beneficiou do programa Petrocaribe, criado por iniciativa do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que permitia a países da América Latina e do Caribe adquirir produtos petrolíferos a baixo custo e pagar durante 25 anos a uma taxa de juros de 1%.

Em 2016 e 2017, duas investigações do Senado haitiano, à utilização indevida de milhões de dólares desse fundo, apontava o dedo a uma dúzia de ex-ministros do partido que está atualmente no poder, o caso nunca chegou aos tribunais.