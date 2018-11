Tamanho do texto

O assassinato de Jamal Khashoggi não irá alterar as relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Quem o garante é Donald Trump, decidido em ignorar os indícios cada vez mais fortes que apontam para o envolvimento de Mohammed bin Salman no homicídio do jornalista, defendidos pela própria CIA.

Para o presidente norte-americano, as conclusões dos serviços secretos não são definitivas e "talvez o príncipe saudita tivesse conhecimento desse acontecimento trágico, talvez não. Nunca o saberemos".