Atentado em Cabul faz dezenas de mortos

Um milhar de religiosos participava numa cerimónia que assinala o nascimento do profeta do Islão quando um bombista suicida se fez explodir. O número de vítimas é ainda incerto mas as autoridades afegãs falam em pelo menos 50 mortos e mais de 80 feridos. O ataque ocorreu num salão de festas, perto do aeroporto de Cabul.