Candidato russo à presidência da Interpol assusta Ocidente

Nas vésperas de se conhecer o futuro presidente da Interpol, a agitação no Ocidente. Com a perspetiva do atual vice-presidente russo Alexander Prokopchuk ser eleito para o cargo, Estónia e Lituânia admitem sair da organização internacional.

Uma oposição que se estende até aos Estados Unidos. Por carta, quatro senadores, democratas e republicanos, alertaram para o alegado uso indevido do sistema da Interpol para a captura de opositores ao Kremlin. Uma atuação que, para os subscritores, se acentuou pela mão do atual candidato russo e que visa tanto os cidadãos do próprio país, como americanos.