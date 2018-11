Detenção de Carlos Ghosn gera indignação no Japão

Tamanho do texto

"Interesseiro" e "traidor", Carlos Ghosn caiu em desgraça e a comunicação social japonesa não tem sido nada meiga com o patrão da Renault-Nissan, acusado de declarar apenas metade dos rendimentos no país entre 2011 e 2015 e de usar bens da empresa para usufruto pessoal.

A suspeita nasceu após um inquérito interno da construtora automóvel nipónica e o caso encontra-se agora nas mãos do Ministério Público japonês. O empresário franco-brasileiro, verdadeira celebridade no país, encontra-se detido e as autoridades nipónicas têm até vinte dias para formalizar a acusação.