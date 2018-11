Um hospital em Chicago, nos Estados Unidos, foi palco de um tiroteio na última noite. O balanço foi de quatro mortos, incluindo o atirador.

A primeira vítima foi uma médica, que segundo a polícia seria a ex-noiva do autor do crime, morta num parque de estacionamento no exterior do hospital. O homem começou depois a disparar contra os polícias que chegaram à cena do crime. Dentro do hospital, matou mais duas pessoas: uma assistente farmacêutica e um polícia, morto durante a troca de tiros.