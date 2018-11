Medida de Trump para limitar pedidos de asilo bloqueada

Tamanho do texto

Com uma providência cautelar, um juiz federal proibiu temporariamente a administração norte-americana de recusar asilo a imigrantes que cruzem ilegalmente a fronteira no sul dos Estados Unidos com o México.

A ordem, com efeito imediato, aplica-se a todo o país e vai estender-se, pelo menos, até 19 de dezembro, altura para a qual o juiz convocou uma audiência para deliberar sobre uma medida mais duradoura.

Trump emitiu o decreto a 9 de novembro alegando que as caravanas constituem uma ameaça à segurança nacional e ordenando que os requerentes de asilo passassem por uma das 26 entradas oficiais da fronteira com o México. Não vingou porque grupos de ativistas se apressaram a colocar uma ação em tribunal.