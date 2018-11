Roma contra clã Casamonica

Tamanho do texto

Mais de 600 polícia participaram numa gigantesca operação contra um clã da Máfia, os Casamonica, associados ao crime nos bairros do sudeste de Roma, há várias décadas.

A Presidente da Câmara da capital italiana assistiu à operação e afirmou que as casas, construídas em áreas de interesse arqueológico, serão demolidas até ao final do ano.

Depois de anos a movimentar-se na sombra, a família chamou a atenção aquando do funeral de um dos seus padrinhos, em 2015. Um espetáculo digno de Hollywood, com um helicóptero a lançar pétalas de rosa sobre as carpideiras.

O enterro provocou indignação. Em julho, 33 membros do clã foram detidos, algumas casas foram confiscadas.

O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, da extrema-direita italiana, prometeu juntar-se aos tratores durante as demolições dizendo que "a festa acabou".