Solidariedade de Mati para a Califórnia

A dor ainda está fresca nas memórias, no caso de Kali o sofrimento é a dobrar, ou não tivesse ela nascido no outro lado do Atlântico:

"A minha família paterna ainda vive lá, em São Diego. Estamos em contacto e preocupamo-nos que eles passem o mesmo que nós.

Sabemos o que é ter de superar toda esta desilusão, o luto, o medo, o sentimento de perder a nossa casa, sair para a rua e ver que tudo mudou, perder pessoas que eram próximas..."

Entre as cinzas, a natureza tem vindo a reclamar o seu espaço e as flores desabrocharam como sempre. No que depende da ação humana, por enquanto as promessas têm sido muito mais que as ações e falta quem meta mão à obra.

Afrodite Hatzianastasiadi queixa-se de abandono por parte dos serviços sociais da região mas garante que a juventude local irá tornar a cidade ainda melhor que antes, uma vez que têm muita energia e aprenderam bastante com a trágica experiência.