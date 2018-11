Arábia Saudita queixa-se de julgamento na praça pública

Tamanho do texto

A Arábia Saudita foi declarada culpada na praça pública sem que as pessoas tivessem conhecimento dos factos. Em declarações à CNBC, Adel al-Jubeir, ministro dos negócios estrangeiros do país asiático, queixou-se ainda de falta de cooperação por parte de Ancara e defendeu a investigação que tem vindo a ser efetuada no seu país:

"Deixámos bem claro que o governo da Arábia Saudita não está envolvido e que o príncipe herdeiro também não. Tratou-se de uma operação que correu mal, com pessoas a excederem a sua autoridade e a fazer algo que não deviam ter feito. A nossa investigação está em curso e as pessoas responsáveis por este crime serão entregues à justiça. Os nossos procedimentos também serão revistos para que isto não volte a acontecer. É o que estamos a fazer."