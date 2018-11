"Breves de Bruxelas": Itália e Comissão Europeia mantêm diferenças

Nesta edição falamos da ferida aberta entre a Comissão Europeia e o governo italiano a propósito do défice excessivo contido no orçamento italiano para o próximo ano; igualmente em destaque estão as declarações do denunciante das irregularidades no Dansk Bank a propósito de uma alegada operação de lavagem de dinheiro; por fim, o executivo polaco propôs ainda uma solução para o diferendo em torno das reformas judiciárias em curso no país.