May sai satisfeita de reunião com Jean-Claude Juncker

Mais pequenos passos são dados em frente rumo ao Brexit. A primeira-ministra britânica esteve em Bruxelas para acertar o acordo de divórcio com a União Europeia e, de um lado e de outro, todos parecem ter ficado satisfeitos com os progressos realizados.

"Tivemos uma reunião muito boa esta noite, fizemos mais progressos e, por conseguinte, demos orientações suficientes aos nossos negociadores. Espero que consigam resolver os problemas que ainda existem e que esse trabalho comece imediatamente. Tenciono voltar para mais reuniões, incluindo com o presidente Juncker, no sábado, para discutir como podemos concluir este processo e para que seja uma conclusão do interesse de todo o nosso povo", disse Theresa May à saída do encontro com Jean-Claude Juncker.