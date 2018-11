May tenta convencer Câmara dos Comuns

O Brexit joga-se em várias frentes mas o grande desafio para Theresa May é mesmo interno. A hostilidade da Câmara dos Comuns não abala a primeira-ministra britânica, que defende o acordo com Bruxelas com unhas e dentes de mantém a esperança de o conseguir aprovar no parlamento:

"Por todo o país as pessoas votaram para sair da União Europeia. Votaram para acabar com a livre circulação e o nosso acordo acaba com a livre circulação. Votaram para acabar com a jurisdição do Tribunal de justiça da União Europeia no Reino Unido e o nosso acordo acaba com a jurisdição do Tribunal Europeu. Votaram para deixarmos de enviar somas exorbitantes todos os anos para a União Europeia... mas a União Europeia irá continuar a ser um parceiro comercial. Queremos continuar a ter uma boa relação comercial com eles e ter uma política comercial independente."