Milão exibe "protesto" não autorizado de Banksy

"Um protesto visual: a arte de Banksy" é o nome da exposição que o MUDEC, o Museu da Cultura de Milão, dedica ao artista britânico que é um dos ícones máximos do "street art".

Uma exposição que abre um mês e meio depois do "golpe de mestre" de Banksy, com a autodestruição do quadro "Girl with a Balloon", uma das suas obras mais famosas, pouco depois de ser leiloado por mais de um milhão de euros.

O curador do museu italiano, Gianni Mercurio, diz que "foi uma explosão, não só em termos do público em geral, mas também na forma como ele mudou algo na ordem estabelecida da arte contemporânea, que sempre considerou os artistas de rua, como ele, talvez não artistas de segunda categoria, mas filhos de um deus menor".