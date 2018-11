Didier Drogba põe fim à carreira

Didier Drogba vai pendurar as chuteiras. O avançado da Costa do Marfim põe fim a uma carreira de 20 anos, em que representou vários clubes mas foi no Chelsea que mais brilhou, com quatro títulos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2012.

Drogba foi eleito duas vezes futebolista africano do ano e é o jogador mais famoso de sempre da seleção da Costa do Marfim, que representou mais de 100 vezes. Deixa a carreira aos 40 anos. Jogava nos Estados Unidos, na equipa Phoenix Rising, de que é proprietário.