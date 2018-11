Brexit: que futuro para os europeus no Reino Unido?

Tamanho do texto Aa Aa

"Stop Brexit! Not a done deal!" podemos ler no cartaz de um dos manifestantes que se faz ouvir às portas do parlamento britânico em Londres.

" Estou triste porque de repente sinto-me uma estrangeira" Susanne Sahmland Cidadã alemã residente no Reino Unido

Por detrás do ruído das opiniões de todos os lados do espectro político, o repórter da euronews, Damon Embling, foi conhecer o que pensam aqueles que se encontram no centro da polémica: os cidadãos europeus que vivem e trabalham no Reino Unido.