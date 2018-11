O Brexit no enclave de Gibraltar

Enquanto os Estados membros da União Europeia dão os últimos retoques nos planos para a cimeira de domingo, com o divórcio entre UE e Reino Unido, a aproximar-se a passos largos, surgem novas velhas contendas. Desta vez Gibraltar volta a estar no centro da questão. Mas o que pensa quem lá vive sobre a questão da soberania?

"Estamos tão acostumados com este tipo de coisas, vindas dos governos anteriores de Espanha, que não é surpresa. Sabíamos que algo aconteceria. Estamos felizes que Theresa May esteja a segurar, firmemente, o leme. Não temos nada a ver com Espanha. Eles reclamam-nos. Mas isso é com eles. Eles podem reivindicá-lo para sempre", diz um reformado, Emilio Reyes.