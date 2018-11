Separatistas paquistaneses atacam consulado da China em jornada sangrenta

Tamanho do texto

O sistema de videovigilância do consulado da China em Carachi, no Paquistão, captou o momento em que três atacantes começaram a disparar contra o edifício diplomático. Os três homens tentaram depois forçar a entrada com um carro armadilhado, mas foram abatidos.

Dois polícias e dois civis foram mortos durante o atentado reivindicado pelos separatistas do Exército de Libertação do Baluchistão, que acusa Pequim de explorar os recursos desta província. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês declarou-se "chocado" com o sucedido.