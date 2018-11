"Coletes Amarelos" invadem Paris

Há mais de uma semana que os protestos, contra a política económica do presidente Emmanuel Macron, acontecem em várias cidades francesas. Manifestantes, vestidos com coletes fluorescentes de segurança bloqueiam estradas, por todo o país, com barricadas e camiões em marcha lenta, obstruindo o acesso a estações de serviço, centros comerciais e fábricas.

Na origem do protesto estão os impostos que Macron introduziu no ano passado, sobre o gasóleo e a gasolina. O presidente francês diz que o objetivo é encorajar as pessoas a mudarem para um tipo de transporte mais ecológico. Para além do imposto o governo oferece incentivos à comprar veículos verdes ou elétricos.