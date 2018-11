Gauleses continuam a sonhar com 11ª Taça Davis

Em Lille, ou seja em casa, Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut permitiram a França continuar a sonhar com a conquista da Taça Davis. Os tenistas gauleses bateram Ivan Dodig e Mate Pavic, respetivamente, em 3h38min. Uma vitória com um duplo 6/4, 3/6 e 7/6.

Os atuais campeões, que querem tornar-se no país com mais títulos - por enquanto estão empatados com a Grã-Bretanha, dez taças cada - estão obrigados a vencer. Já a pressão é menor sobre a Croácia, no caminho para o seu segundo título na história, já que leva um ponto de vantagem.