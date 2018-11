"A banana pode ser o novo petróleo verde de Angola"

Tamanho do texto Aa Aa

O slogan destas bananas é: "From Angola with love", de Angola com amor.

A fruta é enviada para os consumidores a 6 mil quilómetros de distância e faz parte do esforço de Luanda para diversificar a economia e se afastar da dependência do petróleo. As várias toneladas produzidas todas as semanas são primeiro enviadas para Portugal e depois distribuídas para o resto da Europa. Os empresários do setor acreditam que esta é uma aposta fundamental para Angola.