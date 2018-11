Conselho Europeu ratifica acordo com Reino Unido para o Brexit

Já existe aprovação de Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo com o governo britânico para o Brexit foi ratificado esta manhã pela Europa dos 27 na reunião extraordinária do Conselho Europeu na capital belga.

Um acordo que não invalida que a União Europeia se deva preparar para todos os cenários, a presidente da Lituânia, Dalia Grybauskaitė, deixou mesmo no ar a possibilidade de um segundo referendo ou da queda do executivo de Theresa May.

Afinal de contas, mesmo com a luz verde de Bruxelas, a bola está no lado da primeira-ministra britânica, que ainda tem de aprovar o acordo na Câmara dos Comuns. A avaliar pela oposição ao acordo dentro do próprio partido e pelas reações iniciais do parlamento britânico, a tarefa parece ser praticamente impossível.

Ultrapassado está o impasse relativo a Gibraltar, com o texto do divórcio a prever que a questão seja tratada diretamente entre Londres e Madrid.