Donald Trump ameaça fechar fronteira

De acordo com o presidente norte-americano, os migrantes deverão aguardar a entrada no país em território mexicano. Uma informação contrariada por Olga Sánchez Cordero, ministra do Interior no executivo que toma posse no México a um de dezembro, que assegura não existir qualquer acordo com os Estados Unidos para que o país venha a ser considerado uma solução para o alojamento dos requerentes de asilo.