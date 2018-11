Final da Libertadores é adiada após ataque ao Boca Juniors

Tamanho do texto

A violência no futebol argentino voltou este fim de semana a custar mais uma humilhação ao país que viu nascer Yazalde, Maradona e Lionel Messi.

A segunda mão da final da Taça Libertadores foi adiada para data a definir na terça-feira após o violento ataque no sábado ao autocarro do Boca Juniors, à chegada ao estádio Monumental, casa do rival River Plate.