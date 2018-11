Fogo da Califórnia está 100% controlado mas não extinto

As duas tempestades que caíram sobre a região na semana passada ajudaram a abrandar as chamas, entretanto controladas, mas nem por isso extintas, alerta, contudo, o Departamento de Florestas e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal.Fire).

"As equipas vão trabalhar (no rescaldo) durante meses. Dentro do perímetro, ainda troncos e raízes a arder no subsolo. Precisamos ainda de desenterra-las e extinguir estes focos de calor", afirmou Brigitte Foster, porta-voz da unidade de comando no combate ao maior incêndio na história da Califórnia, citada pelo San Francisco Chronicle.

A combinação de fogo e chuva provoca agora o receio de ocorrerem também deslizamentos de terras nas regiões afetadas por ambos os elementos, numa altura em que prosseguem as operações de rescaldo, busca e resgate.

Após mais de duas semanas a combater as chamas, o Cal.Fire estima que o fogo, conhecido pelos locais como "Camp Fire", tenha consumido mais de 60 mil hectares, destruindo quase 14 mil habitações, num total de quase 4000 estruturas ardidas.

O número de pessoas incontactáveis baixou para menos de 250, mas entre estas pode haver quem desconheça estar entre os supostos desaparecidos, admitem as autoridades.