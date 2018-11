Macedónia debate-se com o problema da poluição do ar

Por detrás do nevoeiro que recebe quem chega à Macedónia esconde-se Skopje, a capital. O país foi classificado pela Agência Europeia do Ambiente como o mais poluído do continente.

Números do Instituto Nacional de Saúde Pública mostram que por ano a poluição atmosférica mata mais de 1200 pessoas.

Os pneumologistas alertam continuamente para o problema.

"O ar poluído de Skopje é um risco público e é a razão pela qual muitas pessoas visitam a nossa clínica. Também é um problema para as pessoas que sofrem de problemas respiratórios como doença pulmonar obstrutiva crónica, asma, enfisema porque causa uma exacerbação. Por isso muitas pessoas acabam no ambulatório ou hospitalizadas", lamenta o médico pneumologista Dejan Dokikj.

O Governo é cada vez mais pressionado com a situação.

O vice-ministro do Ambiente, Jani Makraduli, verifica diariamente os dados recolhidos sobre a qualidade do ar: "As principais dificuldades estão relacionadas com os sistemas de aquecimento no país. Em Skopje e particularmente entre as famílias com baixos rendimentos usa-se a madeira mas para aumentar a energia, infelizmente, usam plástico ou reutilizam óleo de motor."

O executivo estabeleceu a ambiciosa meta de melhorar a qualidade do ar em 50% em dois anos.

Borjan Jovanovski, Euronews - "A União Europeia está a trabalhar juntamente com o Governo para ajudar a combater a poluição do ar. No entanto, tendo em conta a situação socioeconómica do país, esta tarefa apresenta desafios significativos e será difícil de concretizar no futuro próximo."