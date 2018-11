Suíços chumbam primazia do direito nacional em detrimento do direito internacional

A proposta de um partido conservador de direita queria dar primazia à constituição federal suíça sobre o direito internacional. Os críticos defendiam que esta mudança colocaria em riscos os direitos humanos.

A outra iniciativa que também não passou do papel foi a atribuição de um subsídio público aos proprietários de vacas e cabras que decidem não eliminar os chifres desses animais.

54% dos eleitores não concordou com a ideia do agricultor e ativista Armin Capaul, que não se conforma com o facto de apenas 10% das vacas na Suíça terem cornos, mesmo sendo essa ser a imagem de marca do país.