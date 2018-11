Varoufakis lidera lista internacional para europeias na Alemanha

Tantas vezes crítico e criticado na Alemanha, o ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis vai liderar uma lista internacional para as eleições europeias que se apresenta na Alemanha. Varoufakis foi eleito este domingo cabeça de lista do Democracia na Europa.

Este movimento é a ala alemã do DIEM 25 fundado pelo próprio Yanis Varoufakis. "Aceito (a minha nomeação) porque a minha candidatura simboliza o transnacionalismo, porque sintetiza as novas políticas transnacionais de que precisamos na Europa. Nos próximos meses devo fazer campanha na Alemanha como candidato do Democracia na Europa, na Grécia como secretário do nosso partido irmão, Grécia MeRA25 e no resto da Europa como parte da Primavera europeia", explicou o grego