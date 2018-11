Violência obriga a adiamento da Libertadores

Tamanho do texto

É a final mais quente na história do futebol e a violência dos adeptos já deixou marca. O jogo entre River Plate e Boca Juniors, que decide a Taça Libertadores, foi adiado para esta noite depois do autocarro do Boca ter sido apedrejado na chegada ao Monumental.

Do ataque resultaram dois jogadores feridos vários intoxicados pelos fumos lançados. De acordo com as autoridades argentinas foram detidos 56 adeptos detidos.

O episódio deixa a nu não só a violência que teima em acompanhar o futebol argentino mas também o caos organizativo que é a Conmebol, que mesmo com os jogadores do Boca no hospital tentou forçar a realização da final e demorou horas a tomar uma decisão definitiva.