InSight explora profundezas de Marte

A InSight distingue-se das outras sondas presentes em Marte um busca de água ou sinais de vida, uma vez que se destina a medir a atividade geológica do planeta vermelho:

Marte sempre exerceu um fascínio especial mas os séculos de observações ainda não nos permitiram descobrir o que está no interior do planeta. É aqui que entra em cena a missão InSight , da NASA, que tenta pousar uma sonda em solo marciano esta segunda-feira.

Tilman Spohn, diretor do Instituto de Investigação Planetária do Centro Aeroespacial Alemão, refere que "a questão central aqui passa por explorar o interior de um planeta tipo-terra, que não seja a Terra, para o podermos comparar com o nosso."