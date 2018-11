Investigadores desenvolvem viseira cirúrgica revolucionária

"A realidade é, naturalmente, o campo operatório, a anatomia que está à frente do cirurgião. Sobre essa realidade, inserimos uma informação virtual que é adquirida a partir das imagens radiológicas do paciente. Basicamente, não é apenas um dispositivo facilitador mas, em alguns casos, é, também, um dispositivo que possibilita. A visualização de uma informação que não se consegue ver diretamente permite que se façam intervenções que, de outra forma, não seria possível fazer," revelou o Coordenador do Projeto Vostars e Engenheiro Biomédico da Universidade de Pisa, Vincenzo Ferrari.

A viseira será capaz de sobrepor informações em 3D em perfeito uníssono com a anatomia dos pacientes. Uma característica que é fundamental para os cirurgiões.

"Na nossa atividade, muitas vezes temos que reposicionar partes do esqueleto facial para corrigir, por exemplo, uma malformação: ser capaz de visualizar no paciente as indicações necessárias para inserir um elemento numa nova posição, garantindo simetria, é uma ajuda inestimável," afirmou o cirurgião maxilofacial do Hospital Universitário de Sant'Orsola, Bolonha, Giovanni Variali.

A viseira cirúrgica do projeto Vostars vai passar por testes clínicos em Itália e na Alemanha, até ao final de 2019, e deverá estar disponível para os utilizadores finais em 2022.