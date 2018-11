Morreu o realizador Bernardo Bertolucci

Foi como poeta que o mestre do cinema começou. Seguia os passos do pai, com obra publicada e reconhecimento, quando Pasolini lhe trocou as voltas ao caminho e o fez, primeiro, assistente de realização, e mais tarde realizador. Em 1962, dirigia o primeiro filme, "Les recrues".

Da Europa para Hollywood, foi nomeado pela primeira vez para os Óscar, em 1970, por "O Conformista", uma obra política que refletia o "sonho comunista" em que o autor vivia no momento. Em 1987, "O Último Imperador" viria a arrecadar todos os nove Óscar para que estava nomeado. Bertolucci ganhou o de "Melhor Realizador".