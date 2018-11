Portugal e Brasil estabelecem cooperação no âmbito do caso Lava Jato

As procuradoras-gerais de Portugal e do Brasil assinaram uma declaração de cooperação para apoiar a criação de equipas conjuntas de investigação.

"Com Portugal firmamos uma declaração conjunta, entre mim e a procuradora-geral [de Portugal], Lucília Gago, no sentido de apoiar a instalação de equipas conjuntas de investigação, inclusive no âmbito da Lava Jato", declarou à agência Lusa a procuradora-geral do Brasil, Raquel Dodge.

De acordo com Raquel Dodge, o documento foi assinado no sábado à noite e o objetivo é auxiliar “os procuradores-gerais da República de Portugal e do Brasil, que lidam diretamente com os assuntos da Lava Jato, a estabelecerem as equipas com o nítido propósito de melhorar a cooperação internacional e o enfrentamento desses crimes".

O acordo de cooperação internacional foi assinado à margem do XVI Encontro de Procuradores-Gerais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Brasília.