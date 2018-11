Rússia ignora apelos ocidentais

As autoridades russas ignoraram apelos lançados por países ocidentais no sentido da libertação de três embarcações ucranianas e 24 marinheiros capturados no domingo ao tentarem entrar no mar de Azov.

A Ucrânia afirma que as embarcações ucranianas apreendidas pelas autoridades russas encontram-se agora no porto de Kerch, na Crimeia.

"A Ucrânia pode ter planeado esta provocação - ninguém duvida que isto foi feito com a boa vontade e provavelmente em resultado de uma ordem direta da liderança, eles estavam a contar com os benefícios adicionais que contavam retirar desta situação. Em primeiro lugar, estavam a contar que os Estados Unidos e a Europa, como sempre, tomassem o partido dos provocadores", adiantou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

Em Moscovo, a jornalista da euronews Galina Polonskaya adianta "as embarcações ucranianas encontram-se em Kerch. O ministério russo da Defesa anunciou que 'drones' militares estão a patrulhar as áreas do mar de Azov e do Mar Negro de forma a evitar mais acidentes. O ministério russo dos Negócios Estrangeiros convocou o representante diplomático ucraniano classificando as ações do país como "uma provocação".